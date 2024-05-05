Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі — Finance.ua
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Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі

Фондовий ринок
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Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі
Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі
Компанія Tesla Ілона Маска оголосила про звільнення «понад 10%» співробітників від своєї робочої сили у світі.
Про це пише Electrek.
Зазначається, що таке рішення дасть змогу компанії «бути економними, інноваційними та готовими до наступного циклу зростання».
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«Протягом багатьох років ми стрімко розвивалися, створюючи численні заводи по всьому світу. З таким швидким зростанням відбулося дублювання робочих функцій у певних сферах. У той час, коли ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо розглядати кожен аспект компанії для зниження витрат і підвищення продуктивності. У межах цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі», — йдеться у внутрішньому електронному листі компанії, підписаному Маском.
У документі також вказано, що деяким співробітникам компанії вже заблокований доступ до внутрішніх систем.
За даними порталу, «понад 10%» означає, що принаймні 14 тис. співробітників будуть звільнені, оскільки загальна чисельність співробітників Tesla у світі становить приблизно 140 тис. осіб.
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Нагадаємо, раніше американський автовиробник Tesla оголосив скорочення 400 робочих місць на своєму єдиному європейському заводі поблизу Берліна.
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