Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі — Finance.ua

Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі Сьогодні 04:17 — Фондовий ринок

Компанія Tesla звільнить щонайменше 14 тисяч співробітників у світі

Компанія Tesla Ілона Маска оголосила про звільнення «понад 10%» співробітників від своєї робочої сили у світі.

Про це пише Electrek.

Зазначається, що таке рішення дасть змогу компанії «бути економними, інноваційними та готовими до наступного циклу зростання».

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«Протягом багатьох років ми стрімко розвивалися, створюючи численні заводи по всьому світу. З таким швидким зростанням відбулося дублювання робочих функцій у певних сферах. У той час, коли ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо розглядати кожен аспект компанії для зниження витрат і підвищення продуктивності. У межах цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі», — йдеться у внутрішньому електронному листі компанії, підписаному Маском.

У документі також вказано, що деяким співробітникам компанії вже заблокований доступ до внутрішніх систем.

За даними порталу, «понад 10%» означає, що принаймні 14 тис. співробітників будуть звільнені, оскільки загальна чисельність співробітників Tesla у світі становить приблизно 140 тис. осіб.

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Нагадаємо, раніше американський автовиробник Tesla оголосив скорочення 400 робочих місць на своєму єдиному європейському заводі поблизу Берліна.

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