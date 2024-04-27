Tesla знизила ціну на повний автопілот своїх авто — Finance.ua
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Tesla знизила ціну на повний автопілот своїх авто

Фондовий ринок
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Tesla знизила ціну на повний автопілот своїх авто
Tesla знизила ціну на повний автопілот своїх авто, Фото: David von Diemar
Компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) до 8 тис. доларів, раніше така послуга коштувала 12 тис. доларів.
Про це повідомляє Reuters.
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Згідно з інформацією на сайті Tesla, клієнти тепер можуть заплатити 8 тис. доларів за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 доларів на місяць.
Нещодавно Tesla знизила ціну місячної підписки на цю функцію в США до 199 дол, одночасно надавши кожному клієнту Tesla місячну безкоштовну підписку на програмне забезпечення.
Дії компанії повʼязані із наміром засновника, Ілона Маска розповсюджувати технологію та отримувати з неї постійний заробіток.
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Нагадаємо, компанія Tesla, власником якої є американський мільярдер Ілон Маск, оголосила про звільнення більше ніж 10% працівників у всьому світі на тлі падіння продажів автомобілів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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