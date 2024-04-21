У компанії Tesla анонсували масштабне оновлення: що планують змінити — Finance.ua

У компанії Tesla анонсували масштабне оновлення: що планують змінити
У компанії Tesla анонсували масштабне оновлення автомобільного програмного забезпечення з новим інтерфейсом користувача, оновленим додатком Spotify тощо.
У компанії кажуть, що оновлення вийде вже цієї весни.
Що зміниться
По-перше, весняне оновлення Tesla збирається принести новий користувальницький інтерфейс для Model 3 і Model Y, що вироблені з 2022 року.
Друге велике оновлення — це бета-версія автоматичного перемикання режимів трансмісії Auto Shift, яка вийде для оновлених Model S і Model X.
Водії цих електромобілів Tesla зможуть використовувати екран для перемикання передач, але автовиробник завжди казав, що ключова мета полягає в тому, щоб авто з часом самі перемикали передачі.
Tesla також готує новий застосунок Audible, який створений для прослуховування аудіокниг Amazon.
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Наявний застосунок Tesla Spotify також отримує оновлення. Тепер автомобілісти зможуть ділитись плейлистами між транспортними засобами та пристроями, а також регулювати швидкість відтворення треків.
У компанії також заявили, що в Model S та Model X 2021 з’явиться нова функція — Hands-Free Trunk, при активації якої багажник електромобіля відкриється самостійно, якщо ви стоїте біля задньої частини авто з мобільним телефоном.
Американський автовиробник також оголосив, що він зможе посилити рекуперативне гальмування на шосе для оновлених Model S та Model X.
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