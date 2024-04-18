Tesla затримує поставки Cybertruck — WSJ Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Tesla затримує поставки Cybertruck — WSJ

Нещодавно Tesla без пояснення причин затримала поставки клієнтам свого електричного пікапа Cybertruck.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Покупці кажуть, що Tesla перенесла заплановану дату постачання пікапа з нержавіючої сталі без пояснення причин. Неможливо визначити, скільки покупців постраждали.

Cybertruck, новий електромобіль Tesla, з’явився на ринку в листопаді. Ілон Маск, виконавчий директор компанії, попередив, що ця модель навряд чи принесе значний грошовий потік до кінця року.

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Tesla, найдорожчий у світі автовиробник, використала Cybertruck, щоб спробувати відновити інтерес до електромобілів, який останніми роками значно знизився.

Один із покупців Cybertruck, Макс Піко з Бірмінгема, штат Алабама, сказав, що він повинен був забрати свій Cybertruck 13 квітня, але отримав текстове повідомлення, що попереджає його про те, що доставка була скасована.

Інші покупці Cybertruck також скаржилися на дошках оголошень, що поставки для них переноситься. Покупці з усієї країни розповіли, що Tesla повідомила їх про затримку за кілька годин чи днів до того, як вони мали отримати свої автомобілі, пише видання.

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За даними з сайту Tesla, найдешевша модель Cybertruck продається приблизно за 76 000 доларів, а дорожча версія під назвою Cyberbeast коштує близько 96 000 доларів. Для порівняння, найдешевша Model 3 продається менш ніж за третину ціни Cyberbeast.

Наразі Cybertruck можна замовити на сайті Tesla з доставкою наступного року. Автовиробник заявив, що наступного року з’явиться менш дорога модель Cybertruck. Tesla заявила, що модель може їздити бездоріжжям і використовуватися для буксирування вантажів.

Tesla раніше повідомляла, що її світові поставки автомобілів знизилися на 8,5% за перші три місяці цього року, порівняно з роком раніше. Компанія зіткнулася з зростаючою конкуренцією з боку китайських автовиробників. Tesla конкурує з китайським виробником електромобілів BYD, який повідомив про стрибок продажів минулого місяця.

УНН За матеріалами:

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