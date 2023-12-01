Tesla офіційно почала поставки електропікапа Cybertruck і оголосила ціни — Finance.ua

Tesla офіційно почала поставки електропікапа Cybertruck і оголосила ціни Сьогодні 18:32 — Технології&Авто

Tesla офіційно почала поставки електропікапа Cybertruck і оголосила ціни

Компанія Tesla оголосила, що ціна на найдешевшу модель її довгоочікуваного електропікапа Cybertruck стартуватиме від 60 990 дол. Виробник електромобілів офіційно розпочав перші поставки Cybertruck.

Про це пише Financial Times

«Цінник на Cybertruck з його нетрадиційною кутастою формою і сталевим кузовом вищий за стартову ціну в трохи менше 40 тис. дол., яку Tesla закладала, коли вперше анонсувала автомобіль у 2019 році.

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На додаток до найдешевшої задньопривідної моделі, яка не буде доступна до 2025 року, у 2024 році буде доступна повнопривідна версія за ціною 79 990 дол. Найдорожча версія, відома як Cyberbeast, коштуватиме приблизно 99 990 дол. і буде доступна у 2024 році", — пише газета.

Що відомо про цю автівку

Cybertruck — це перший новий електромобіль Tesla з моменту випуску Model Y більше трьох років тому. Tesla заявила, що отримала понад 1 млн попередніх замовлень.

Хоча Tesla планувала почати поставки в 2021 році, інженерні та виробничі проблеми, пов’язані з нетрадиційним дизайном, затримали процес.

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Минулого місяця Ілон Маск попередив, що за першими поставками Cybertruck послідує «надзвичайно складне» збільшення виробництва, яке, ймовірно, займе щонайменше 18 місяців.

«Я думаю, що це наш найкращий продукт, я думаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі, і, нарешті, майбутнє буде виглядати як майбутнє», — сказав Маск.

Cybertruck — це спроба Tesla вийти за рамки седанів і позашляховиків і кинути виклик таким компаніям, як Ford, Stellantis і General Motors на ринку пікапів, який швидко переходить на електромобілі, додає FT.

Маск вперше представив Cybertruck на презентації у 2019 році.

Завод у Техасі має на меті виробляти 250 тис. таких авто на рік, хоча компанія не розраховує досягти цієї мети щонайменше до 2025 року.

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