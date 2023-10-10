Передсерійну Tesla Cybertruck із музею продали на аукціоні за $400 тис. — Finance.ua
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Передсерійну Tesla Cybertruck із музею продали на аукціоні за $400 тис.

Технології&Авто
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Передсерійну Tesla Cybertruck із музею продали на аукціоні за $400 тис.
Передсерійну Tesla Cybertruck із музею продали на аукціоні за $400 тис.
Передсерійну Tesla Cybertruck продали за $400 000 на аукціоні Музею Петерсена в Лос-Анджелесі.
Хоча досі не відомо, коли Tesla планує розпочати постачання Cybertruck, довгоочікуваного електричного пікапа, очікується, що це станеться незабаром. Це не завадило Музею Петерсена, відомому автомобільному музею в Лос-Анджелесі, продати один із них на аукціоні, передає Electrek.
Для свого гала-вечора музей, який має тісні стосунки з Tesla, адже саме тут відбувся публічний дебют Cybertruck у 2020 році, і відтоді проходить експозиція Tesla, вирішив зібрати кошти, виставивши на аукціон «Cybertruck з низьким VIN-номером».
Схоже автовиробник не причетний до цього, і установа планує викупити його у Tesla, щоб передати переможцю аукціону без конкретних термінів. Не зрозуміло, як вони забезпечать «низький VIN» (low-VIN) — хоча можна припустити, що це поняття є відносним.
Квиток на гала-вечір, який проводив Джей Лено, коштував 1700 доларів, і музей також приймав пропозиції від сторонніх осіб. Результати аукціону не були офіційно оголошені, але люди, присутні на ньому, повідомляють, що Tesla Cybertruck продали за $400 000.
За матеріалами:
ITC.ua
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