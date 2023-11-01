Маск розповів, скільки Cybertruck планує виробляти Tesla — Finance.ua
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Маск розповів, скільки Cybertruck планує виробляти Tesla

Технології&Авто
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Маск розповів, скільки Cybertruck планує виробляти Tesla
Маск розповів, скільки Cybertruck планує виробляти Tesla
Американський виробник електроавтомобілів Tesla прагне виробляти 200 тисяч одиниць свого електричного пікапа Cybertruck на рік.
Про це заявив головний виконавчий директор Ілон Маск, передає Reuters.
Раніше компанія заявляла, що Tesla здатна виробляти понад 125 ти. Cbertruck на рік, а Маск додав, що в 2025 році це можливо збільшити до 250 тис.
Поставки пікапа почнуться 30 листопада, майже через чотири роки після того, як Маск представив його на заході в Лос-Анджелесі.
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У подкасті «Досвід Джо Рогана» Маск повторив, як важко було створити Cybertruck.
«Ми прагнемо виготовляти близько 200 тис. на рік у точці виробництва… можливо, трохи більше, але я просто можу підкреслити, що виробництво набагато складніше, ніж початковий дизайн», — сказав Маск про футуристичний вигляд Cybertruck.
Гендиректор Tesla Ілон Маск ранiше попередив про труднощі з нарощуванням виробництва довгоочікуваного електропікапа Cybertruck і оголосив, що поставки почнуться 30 листопада.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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