Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність — Finance.ua

Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність

Американська автомобільна компанія Tesla може відкликати майже 4 тисячі машин Cybertrucks через технічну несправність.

Про це повідомляє Reuters

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що відкликає 3878 машин Cybertruck, щоб полагодити накладку на педаль акселератора, яка може ослабнути та застрягти в обшивці салону.

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За даними видання, затиснута педаль акселератора може призвести до ненавмисного прискорення транспортного засобу, збільшуючи ризик аварії.

Tesla повідомила, що замінить чи за можливості відремонтує вузол педалі акселератора безкоштовно, а власники будуть повідомлені листами, надісланими їм поштою в червні.

Нагадаємо, нещодавно Tesla без пояснення причин затримала поставки клієнтам свого електричного пікапа Cybertruck.

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