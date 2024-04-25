Tesla скоротить 400 співробітників заводу в Берліні — Finance.ua

Tesla скоротить 400 співробітників заводу в Берліні Сьогодні 03:10 — Фондовий ринок

Tesla скоротить 400 співробітників заводу в Берліні

Американський автовиробник Tesla скоротить 400 робочих місць на своєму єдиному європейському заводі поблизу Берліна.

Про це повідомляє dpa із посиланням на пресреліз компанії.

Задля уникнення примусових звільнень компанія планує «добровільну програму» для працівників. Зазначається, що для реалізації цієї програми будуть проведені перемовини із робочою радою.

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У Tesla спочатку не надали агенції жодних подробиць із цього приводу.

«Поточний ринок збуту електромобілів, який слабшає, ставить виклики і перед Tesla», — прокоментували причини скорочення робочих місць у компанії.

Минулого тижня автовиробник оголосив, що контракти із 300 тимчасовими працівниками на заводі у Грюнхайде, неподалік Берліна, продовжені не будуть. Там пояснили, що договірний партнер компанії вже зміг працевлаштувати більшість постраждалих від скорочення тимчасових працівників.

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Наразі на німецькому заводі Tesla працює понад 12 тисяч людей.

Нагадаємо, 15 квітня компанія Tesla Ілона Маска оголосила про звільнення «понад 10%» співробітників від своєї робочої сили у світі. Це означає, що принаймні 14 000 співробітників будуть звільнені, оскільки загальна чисельність співробітників Tesla у світі становить приблизно 140 000 осіб.

Укрінформ За матеріалами:

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