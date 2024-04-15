Tesla знижує ціни підписки на повний автопілот в США та Канаді — Finance.ua
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Tesla знижує ціни підписки на повний автопілот в США та Канаді

Технології&Авто
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Tesla знижує ціни підписки на повний автопілот в США та Канаді
Tesla знижує ціни підписки на повний автопілот в США та Канаді
Компанія Tesla Ілона Маска заявила, що знизила ціни на підписку на повне самостійне водіння в США і Канаді, прагнучи стимулювати впровадження цієї технології.
Про це повідомляє Reuters.
Вартість підписки становитиме 99 доларів на місяць у США і 99 канадських доларів ($71,88) у Канаді, повідомив виробник електромобілів у своєму повідомленні на X.
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Програмне забезпечення, яке, як стверджує Tesla, не робить її автомобілі автономними і вимагає активного нагляду з боку водія, раніше пропонувалося за передплатою в 199 доларів на місяць.
Маск вже давно рекламує технологію FSD як потенційну «дійну корову» для компанії, але не зміг дотриматися своєї обіцянки щодо повністю автономного водіння на тлі жорсткого регуляторного та правового контролю безпеки та маркетингу Tesla.
За матеріалами:
Економічна Правда
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