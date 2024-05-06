Компания Tesla отказалась от развития технологии гигакастинга на фоне сокращения расходов — Reuters 06.05.2024, 02:09 — Фондовый рынок

Компания Tesla отказалась от развития технологии гигакастинга на фоне сокращения расходов — Reuters

Компания Tesla отказалась от амбициозных планов по расширению технологии гигакастинга (gigacasting — англ., литье металла под давлением), что стало дополнительным признаком сокращения затрат на фоне падения продаж и роста конкуренции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

«Tesla является лидером в области гигакастинга, передовой технологии, которая использует огромные прессы мощностью в тысячи тонн давления для литья больших секций днища автомобиля. В типичном автомобиле днище может состоять из сотен отдельных частей», — объясняет издание.

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В прошлом году компания разрабатывала новую платформу для изготовления днища небольших автомобилей из одной вылитой детали, чтобы радикально упростить производство и сократить затраты.

Однако Tesla прекратила эту программу, решив сосредоточиться на проверенном методе отливки днища из трех частей.

«Решение отложить потенциальный прорыв в производстве стало еще одним примером того, как Tesla уменьшает краткосрочные издержки, чтобы приспособиться к падению продаж и рентабельности, снижению спроса на электромобили по всему миру и усилению конкуренции со стороны других производителей электромобилей, таких как китайский BYD», — указывается в уведомлении.

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В этой связи также указывается, что в прошлом месяце Tesla уволила более 10% своих работников по всему миру. Также ушли в отставку несколько руководителей высшего звена.

Такие шаги, резюмирует Reuters, отражают фундаментальное изменение стратегии — Tesla предпочитает сосредоточиться на разработке беспилотных автомобилей, чем на быстром наращивании продаж электромобилей, на что рассчитывали многие инвесторы.

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