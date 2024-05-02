Tesla Cybertruck получает внедорожный режим после обновления — Finance.ua

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Tesla Cybertruck получает внедорожный режим после обновления

Технологии&Авто
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Tesla Cybertruck получает внедорожный режим после обновления
Tesla Cybertruck получает внедорожный режим после обновления
Владельцы Cybertruck получают доступ к расширенным функциям 4×4, которые превращают этот электроавтомобиль в наиболее мощную и универсальную модель в своем классе.
Об этом сообщает The Verge.
Tesla Cybertruck на платформе X поделилась изображением экрана Off-Road Mode с разными настройками, опциями для блокировки дифференциалов, возможностью отключить заднее рулевое управление и т. д. Режим Off-Road имеет два основных параметра: режим Overland для равномерной управляемости и лучшего сцепления на камнях, гравия, снега и песка, а также режим Baja, который улучшает баланс и управляется свободнее.
Владельцы Cybertruck могут получить быстрый доступ к Wade Mode, который поднимает грузовик, чтобы справиться с глубоководными ситуациями. Хотя генеральный директор Илон Маск много лет говорил, что Model S и Cybertruck могут действовать как лодка в течение короткого времени.
Tesla также запустила режим CyberTent, который выравнивает грузовик на горизонте, запускает кондиционер, держит открытую крышку багажника и обеспечивает питание розеток. Функция разработана для работы в сочетании с функциональным дополнением к палатке Basecamp от Tesla. Tesla продавала набор за $3000 владельцам Cybertruck.
По материалам:
Speka
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