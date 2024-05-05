Компания Tesla уволит по меньшей мере 14 тысяч сотрудников в мире — Finance.ua

Компания Tesla уволит по меньшей мере 14 тысяч сотрудников в мире Сегодня 04:17 — Фондовый рынок

Компания Tesla уволит по меньшей мере 14 тысяч сотрудников в мире

Компания Tesla Илона Маска объявила об увольнении «более 10%» сотрудников от своей рабочей силы в мире.

Об этом пишет Electrek.

Отмечается, что такое решение позволит компании «быть экономными, инновационными и готовыми к следующему циклу роста».

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«Многие годы мы стремительно развивались, создавая многочисленные заводы по всему миру. С таким быстрым ростом произошло дублирование рабочих функций в определенных областях. В то время, когда мы готовим компанию к следующему этапу роста, очень важно рассматривать каждый аспект компании для снижения затрат и повышения производительности. В рамках этих усилий мы провели тщательный анализ организации и приняли тяжелое решение сократить количество персонала более чем на 10% по всему миру», — говорится во внутреннем электронном письме компании, подписанном Маском.

В документе также указано, что некоторым сотрудникам компании уже заблокирован доступ к внутренним системам.

По данным портала, «свыше 10%» означает, что по меньшей мере 14 тыс. сотрудников будут уволены, поскольку общая численность сотрудников Tesla в мире составляет примерно 140 тыс. человек.

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Напомним, ранее американский автопроизводитель Tesla объявил о сокращении 400 рабочих мест на своем единственном европейском заводе вблизи Берлина.

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