Tesla снизила цену на полный автопилот своих авто — Finance.ua

Tesla снизила цену на полный автопилот своих авто
Компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение помощника водителя Full Self-Driving (FSD) до 8 тыс. долларов, ранее такая услуга стоила в 12 тыс. долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации на сайте Tesla, клиенты теперь могут заплатить 8 тыс. долларов за функцию Full Self-Driving (FSD) или подписаться на ее использование за 99 долларов в месяц.
Недавно Tesla снизила цену месячной подписки на эту функцию в США до 199 долл., одновременно предоставив каждому клиенту Tesla месячную бесплатную подписку на программное обеспечение.
Действия компании, связанные с намерением основателя, Илона Маска распространять технологию и получать с нее постоянный заработок.
Напомним, компания Tesla, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, объявила об увольнении более 10% работников во всем мире на фоне падения продаж автомобилей.
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