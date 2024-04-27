Tesla снизила цену на полный автопилот своих авто — Finance.ua

Tesla снизила цену на полный автопилот своих авто Сегодня 23:11 — Фондовый рынок

Tesla снизила цену на полный автопилот своих авто, Фото: David von Diemar

Компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение помощника водителя Full Self-Driving (FSD) до 8 тыс. долларов, ранее такая услуга стоила в 12 тыс. долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно информации на сайте Tesla, клиенты теперь могут заплатить 8 тыс. долларов за функцию Full Self-Driving (FSD) или подписаться на ее использование за 99 долларов в месяц.

Недавно Tesla снизила цену месячной подписки на эту функцию в США до 199 долл., одновременно предоставив каждому клиенту Tesla месячную бесплатную подписку на программное обеспечение.

Действия компании, связанные с намерением основателя, Илона Маска распространять технологию и получать с нее постоянный заработок.

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Напомним, компания Tesla, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, объявила об увольнении более 10% работников во всем мире на фоне падения продаж автомобилей.

Економічна Правда По материалам:

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