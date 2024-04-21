В компании Tesla анонсировали масштабное обновление: что планируют изменить — Finance.ua

В компании Tesla анонсировали масштабное обновление: что планируют изменить 21.04.2024, 02:03 — Фондовый рынок

В компании Tesla анонсировали масштабное обновление: что планируют изменить

В компании Tesla анонсировали масштабное обновление автомобильного программного обеспечения с новым пользовательским интерфейсом, обновленным приложением Spotify и т. д.

В компании говорят, что обновление выйдет уже этой весной.

Что изменится

Во-первых, весеннее обновление Tesla собирается принести новый пользовательский интерфейс для Model 3 и Model Y, произведенных с 2022 года.

Второе большое обновление — это бета-версия автоматического переключения режимов трансмиссии Auto Shift, которая выйдет для обновленных Model S и Model X.

Водители этих электромобилей Tesla смогут использовать экран для переключения передач, но автопроизводитель всегда говорил, что ключевая цель состоит в том, чтобы автомобили со временем сами переключали передачи.

Tesla также готовит новое приложение Audible, которое создано для прослушивания аудиокниг Amazon.

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Доступное приложение Tesla Spotify также получает обновление. Теперь автомобилисты могут делиться плейлистами между транспортными средствами и устройствами, а также регулировать скорость воспроизведения треков.

В компании также заявили, что у Model S и Model X 2021 появится новая функция — Hands-Free Trunk, при активации которой багажник электромобиля откроется самостоятельно, если вы стоите у задней части авто с мобильным телефоном.

Американский автопроизводитель также объявил, что сможет усилить рекуперативное торможение на шоссе для обновленных Model S и Model X.

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Autogeek По материалам:

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