В компании Tesla анонсировали масштабное обновление: что планируют изменить — Finance.ua

В компании Tesla анонсировали масштабное обновление: что планируют изменить
В компании Tesla анонсировали масштабное обновление автомобильного программного обеспечения с новым пользовательским интерфейсом, обновленным приложением Spotify
и т. д.
В компании говорят, что обновление выйдет уже этой весной.
Что изменится
Во-первых, весеннее обновление Tesla собирается принести новый пользовательский интерфейс для Model 3 и Model Y, произведенных с 2022 года.
Второе большое обновление — это бета-версия автоматического переключения режимов трансмиссии Auto Shift, которая выйдет для обновленных Model S и Model X.
Водители этих электромобилей Tesla смогут использовать экран для переключения передач, но автопроизводитель всегда говорил, что ключевая цель состоит в том, чтобы автомобили со временем сами переключали передачи.
Tesla также готовит новое приложение Audible, которое создано для прослушивания аудиокниг Amazon.
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Доступное приложение Tesla Spotify также получает обновление. Теперь автомобилисты могут делиться плейлистами между транспортными средствами и устройствами, а также регулировать скорость воспроизведения треков.
В компании также заявили, что у Model S и Model X 2021 появится новая функция — Hands-Free Trunk, при активации которой багажник электромобиля откроется самостоятельно, если вы стоите у задней части авто с мобильным телефоном.
Американский автопроизводитель также объявил, что сможет усилить рекуперативное торможение на шоссе для обновленных Model S и Model X.
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