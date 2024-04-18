Tesla задерживает поставки Cybertruck — WSJ Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Tesla задерживает поставки Cybertruck — WSJ

Недавно Tesla без объяснения причин задержала поставки клиентам своего электрического пикапа Cybertruck.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Покупатели говорят, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин. Невозможно определить, сколько покупателей пострадали.

Cybertruck, новый электромобиль Tesla, появился на рынке в ноябре. Илон Маск, исполнительный директор компании, предупредил, что эта модель вряд ли принесет значительный денежный поток до конца года.

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Tesla, самый дорогой в мире автопроизводитель, использовала Cybertruck, чтобы попытаться восстановить интерес к электромобилям, который в последние годы значительно снизился.

Один из покупателей Cybertruck Макс Пико из Бирмингема, штат Алабама, сказал, что он должен был забрать свой Cybertruck 13 апреля, но получил текстовое сообщение, предупреждающее его о том, что доставка была отменена.

Другие покупатели Cybertruck также жаловались на досках объявлений, что поставки для них переносятся. Покупатели со всей страны рассказали, что Tesla уведомила их о задержке за несколько часов или дней до того, как они должны получить свои автомобили, пишет издание.

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По данным с сайта Tesla, самая дешевая модель Cybertruck продается примерно за 76 000 долларов, а более дорогая версия под названием Cyberbeast стоит около 96 000 долларов. Для сравнения, самая дешевая Model 3 продается менее чем за треть цены Cyberbeast.

Cybertruck можно заказать на сайте Tesla с доставкой в ​​следующем году. Автопроизводитель заявил, что в следующем году появится менее дорогостоящая модель Cybertruck. Tesla заявила, что модель может ездить по бездорожью и использоваться для буксировки грузов.

Tesla ранее сообщала, что ее мировые поставки автомобилей снизились на 8,5% за первые три месяца этого года по сравнению с годом ранее. Компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей. Tesla конкурирует с китайским производителем электромобилей BYD, который сообщил о скачках продаж в прошлом месяце.

УНН По материалам:

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