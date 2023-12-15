Во сколько обойдутся детали к Tesla Cybertruck — Finance.ua

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Во сколько обойдутся детали к Tesla Cybertruck

Технологии&Авто
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Во сколько обойдутся детали к Tesla Cybertruck
Во сколько обойдутся детали к Tesla Cybertruck
Согласно каталогу запчастей для электрического пикапа Tesla, сама щетка стеклоочистителя будет стоить $75, тогда как за рычаг придется заплатить $90.
Полная замена лобового стекла обойдется в $1900, что кажется фантастической, но ожидаемой ценой для авто стоимостью от $60 000. В то же время боковые окна обойдутся от $225 до $260 за одно.
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Гигантский стеклоочиститель прототипов Tesla Cybertruck в свое время вызвал насмешки в сети — несмотря на его размеры и, на удивление, функциональность, дворник все равно оставлял огромный неочищенный участок на лобовом стекле.
Две недели назад Tesla наконец поставила первые киберавтомобили клиентам — через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. В то же время стоимость Cybertruck за это время взлетела по сравнению с ценами, которые миллиардер анонсировал в 2019 году. Заднеприводная версия электрического грузовика, которая не будет доступна до 2025 года, будет стоить от $60 990, тогда как в 2024 будут доступны модели с двойным (от $79 990) и тройным двигателем ($99 990).
Ранее Tesla вернула спорный пункт в соглашение о покупке Cybertruck, который предусматривает, что компания может подать в суд или взыскать штраф в размере $50 000, если клиент «слишком рано» перепродаст автомобиль.
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По материалам:
ITC.ua
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