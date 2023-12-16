Tesla отзовет более 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом — Finance.ua

Tesla отзовет более 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом 16.12.2023, 00:01 — Технологии&Авто

Tesla отзовет более 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Tesla отзовет более двух миллионов электрокаров в США из-за недостатков автопилотной системы. Расследование Национального управления безопасности дорожного движения США показало, что проблемы с автопилотом могли привести к неправильному использованию системы.

Об этом сообщает Associated Press.

Компания отзовет автомобили модели Model S, выпущенные в 2012—2023 годах, Model X за 2016—2023 годах, Model 3 за 2017—2023 годах и Model Y, сошедшие с конвейера с 2020 по 2023 годы. Таким образом, это коснется практически всех проданных в США электромобилей Tesla.

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Специалисты считают, что в некоторых случаях функций системы может быть недостаточно для предотвращения неправильного использования автопилота.

Обновление программного обеспечения электрокаров добавит дополнительные элементы управления и предупреждения, чтобы водители соблюдали ответственность во время вождения.

theБабель По материалам:

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