Tesla научилась обнаруживать камеры контроля скорости — Finance.ua

Tesla научилась обнаруживать камеры контроля скорости Сегодня 03:50 — Технологии&Авто

Tesla научилась обнаруживать камеры контроля скорости

Компания Tesla начинает внедрять новую функцию, которая должна предупреждать водителей о находящихся впереди на дороге камерах контроля скорости.

Один из поклонников Tesla заметил изменение в недавнем обновлении программного обеспечения, указывающее на то, что Tesla начнет демонстрацию камер контроля скорости в своей навигационной системе. Остается немного подождать, чтобы увидеть, как именно эта функция будет реализована в автомобилях Tesla.

Обновление с новой опцией должно появиться в электромобилях компании уже 27 декабря.

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Кроме того, Tesla планирует внедрить новые функции мониторинга за состоянием водителя. Речь идет, например, об отслеживании сонливости и уровня усталости. Теперь автопроизводитель также, очевидно, обращается к людям, пытающимся обойти эти функции. Отмечается, что камера в салоне теперь способна оценивать «живость водителя» за счет скорости изменения эмоций и времени моргания глаз управляющего электромобилем человека.

Следует отметить, что описанные функции отсутствуют в официальных анонcах ближайшего обновления, но можно быть уверенным, что они будут активированы в фоновом режиме и уже в ближайшие недели появятся в электромобилях Tesla.

Autogeek По материалам:

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