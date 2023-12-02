Tesla представила обновленную Model 3 для Европы — Finance.ua

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Tesla представила обновленную Model 3 для Европы

Фондовый рынок
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Tesla представила обновленную Model 3 для Европы
Tesla представила обновленную Model 3 для Европы
Обновленная Tesla Model 3 была представлена ​​несколько месяцев назад с рядом улучшений, включая более утонченный дизайн и новый интерьер, но также получила улучшения в области безопасности, такие как активный капот. Согласно руководству пользователя европейской версии электрического седана, активный капот разработан специально для уменьшения последствий аварий с участием пешеходов.
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Вот как это работает: передний бампер оснащен несколькими датчиками, которые могут обнаруживать пешеходов на скорости от 17 до 52 км/ч. В случае аварии задняя часть капота автоматически поднимается на 8 см. Увеличение высоты капота уменьшает расстояние, которое преодолеет пешеход, прежде чем приземлиться на автомобиль.
Поскольку система использует алгоритмы и датчики, определяющие, когда следует поднять капот, Tesla отмечает, что не все столкновения с пешеходами приводят к срабатыванию капота. Ранее система была доступна на Model S и Model X в некоторых регионах, но впервые она предлагается на младшей модели линейки.
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Активный капот — не единственная новая функция, которую Model 3 получила во время этого обновления. Электромобиль также дополнен металлическими петлями, амортизаторами для багажника с двойным усилителем и центральной подушкой безопасности между водителем и передним пассажиром.
Tesla также заявила об увеличении запаса хода и уменьшении веса. На основе цикла WLTP производитель утверждает, что Model 3 Long Range AWD проедет 630 км на одной зарядке. Прежний показатель составлял 602 км, так что это очень приличное увеличение запаса хода.
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В последствии поклонники могут рассчитывать на появление нового варианта Performance. Ожидается, что он поступит с новым электродвигателем, значком Ludicrous и передними спортивными сиденьями, соответствующими автомобилю такого статуса.
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По материалам:
Ampercar
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