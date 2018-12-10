Энергохранилище Тесла в Австралии сэкономило $40 млн. за первый год

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Neoen, компания-владелец гигантского энергохранилища Тесла в Южной Австралии, выпустила новый отчет за первый полный год работы, который продемонстрировал, что система хранения энергии сэкономила около $40 млн. в течение последних 12 месяцев.
Крупнейшая в мире аккумуляторная система от Tesla была установлена в декабре прошлого года и имеет емкость 129 МВт-ч энергии и мощность 100 МВт. Она настолько эффективна, что за два дня, пока аккумуляторы работали на полную мощность, компании удалось продать энергии на $1 млн.
Компанией Neoen был заключен контракт с Aurecon для оценки влияния проекта. Удалось выяснить, что энергохранилище позволяет ежегодно экономить около $40 млн., учитывая, что строительство системы обойдется в $66 млн, по данным другого отчета от Neoen.
Энергохранилище Тесла заменило газовые электростанции, которые обходились австралийцам очень дорого.
Кроме того, она помогает избежать блэкаута, подключаясь к сети при экстренном отключении электричества. Причем, система от Tesla делает это мгновенно, в отличие от газовых турбин, которым нужно время на запуск. Но главное, Hornsdale Power Reserve позволила штату на 75% сократить стоимость вспомогательных услуг по обслуживанию энергосети и проложила путь новым проектам по строительству систем хранения энергии.
«Анализ данных с первого года эксплуатации дал нам реальное представление о возможностях этой новой технологии, в том числе о том, как эти системы могут помочь улучшить стабильность, уменьшить вероятность событий, связанных с нагрузкой, и способствовать снижению оптовых цен. Данные говорят, что это может помочь нам оптимизировать работу австралийской энергетической системы», – прокомментировал результаты энергетический лидер Aurecon, Пол Глисон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 3090 14
29% населения инвестирует в криптовалюту - экспертПозавчера, 20:40 - 4571 14
Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы - соцопросВчера, 16:00 - 715 11
До конца 2019-го льготы и субсидии на коммуналку монетизируют — РеваПозавчера, 21:30 - 507 8
В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный RenaultВчера, 02:00 - 12318 4
Пинзеник рассказал, почему курс гривны в декабре каждый год снижаетсяВчера, 08:00 - 14738 1
Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 3090 14
Автомобили, которые снимут с производства в 2019 годуВчера, 06:00 - 1786
На сколько подорожает отопление для украинцев (инфографика)Вчера, 12:00 - 1701 4
Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономистаВчера, 21:00 - 1343
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)Позавчера, 15:10 - 567
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1382
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2723 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1990 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5839 6