Энергохранилище Тесла в Австралии сэкономило $40 млн. за первый год

Neoen, компания-владелец гигантского энергохранилища Тесла в Южной Австралии, выпустила новый отчет за первый полный год работы, который продемонстрировал, что система хранения энергии сэкономила около $40 млн. в течение последних 12 месяцев.

Крупнейшая в мире аккумуляторная система от Tesla была установлена ​​в декабре прошлого года и имеет емкость 129 МВт-ч энергии и мощность 100 МВт. Она настолько эффективна, что за два дня, пока аккумуляторы работали на полную мощность, компании удалось продать энергии на $1 млн.

Компанией Neoen был заключен контракт с Aurecon для оценки влияния проекта. Удалось выяснить, что энергохранилище позволяет ежегодно экономить около $40 млн., учитывая, что строительство системы обойдется в $66 млн, по данным другого отчета от Neoen.

Энергохранилище Тесла заменило газовые электростанции, которые обходились австралийцам очень дорого.

Кроме того, она помогает избежать блэкаута, подключаясь к сети при экстренном отключении электричества. Причем, система от Tesla делает это мгновенно, в отличие от газовых турбин, которым нужно время на запуск. Но главное, Hornsdale Power Reserve позволила штату на 75% сократить стоимость вспомогательных услуг по обслуживанию энергосети и проложила путь новым проектам по строительству систем хранения энергии.

«Анализ данных с первого года эксплуатации дал нам реальное представление о возможностях этой новой технологии, в том числе о том, как эти системы могут помочь улучшить стабильность, уменьшить вероятность событий, связанных с нагрузкой, и способствовать снижению оптовых цен. Данные говорят, что это может помочь нам оптимизировать работу австралийской энергетической системы», – прокомментировал результаты энергетический лидер Aurecon, Пол Глисон.