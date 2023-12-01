Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены — Finance.ua
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Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены

Технологии&Авто
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Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены
Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены
Компания Tesla объявила, что цена самой дешевой модели ее долгожданного электропикапа Cybertruck будет стартовать от 60 990 долл. Производитель электромобилей официально приступил к первым поставкам Cybertruck.
Об этом пишет Financial Times.
«Ценник на Cybertruck с его нетрадиционной угловатой формой и стальным кузовом выше стартовой цены в чуть менее 40 тыс. долл., которую Tesla закладывала, когда впервые анонсировала автомобиль в 2019 году.
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В дополнение к самой дешевой заднеприводной модели, которая не будет доступна до 2025 года, в 2024 году будет доступна полноприводная версия по цене 79 990 долларов. Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, обойдется примерно в 99 990 долл. и будет доступна в 2024 году", — пишет газета.

Что известно об этом автомобиле

Cybertruck — это первый новый электромобиль Tesla с момента выпуска Model Y более трех лет назад. Tesla заявила, что получила более 1 млн предварительных заказов.
Хотя Tesla планировала начать поставки в 2021 году, инженерные и производственные проблемы, связанные с нетрадиционным дизайном, задержали процесс.

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В прошлом месяце Илон Маск предупредил, что за первыми поставками Cybertruck последует «чрезвычайно сложное» увеличение производства, которое, вероятно, займет не менее 18 месяцев.
«Я думаю, что это наш лучший продукт, я думаю, что это самая уникальная вещь на дороге и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее», — сказал Маск.
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Cybertruck — это попытка Tesla выйти за рамки седанов и внедорожников и бросить вызов таким компаниям, как Ford, Stellantis и General Motors на быстро переходящем на электромобиле рынке пикапов, добавляет FT.
Маск впервые представил Cybertruck на презентации в 2019 году.
Цель завода в Техасе производит 250 тыс. таких авто в год, хотя компания не рассчитывает достичь этой цели по меньшей мере до 2025 года.
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По материалам:
Економічна Правда
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