Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены — Finance.ua

Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Tesla официально начала поставки электропикапа Cybertruck и объявила цены

Компания Tesla объявила, что цена самой дешевой модели ее долгожданного электропикапа Cybertruck будет стартовать от 60 990 долл. Производитель электромобилей официально приступил к первым поставкам Cybertruck.

Об этом пишет Financial Times

«Ценник на Cybertruck с его нетрадиционной угловатой формой и стальным кузовом выше стартовой цены в чуть менее 40 тыс. долл., которую Tesla закладывала, когда впервые анонсировала автомобиль в 2019 году.

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В дополнение к самой дешевой заднеприводной модели, которая не будет доступна до 2025 года, в 2024 году будет доступна полноприводная версия по цене 79 990 долларов. Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, обойдется примерно в 99 990 долл. и будет доступна в 2024 году", — пишет газета.

Что известно об этом автомобиле

Cybertruck — это первый новый электромобиль Tesla с момента выпуска Model Y более трех лет назад. Tesla заявила, что получила более 1 млн предварительных заказов.

Хотя Tesla планировала начать поставки в 2021 году, инженерные и производственные проблемы, связанные с нетрадиционным дизайном, задержали процесс.

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В прошлом месяце Илон Маск предупредил, что за первыми поставками Cybertruck последует «чрезвычайно сложное» увеличение производства, которое, вероятно, займет не менее 18 месяцев.

«Я думаю, что это наш лучший продукт, я думаю, что это самая уникальная вещь на дороге и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее», — сказал Маск.

Cybertruck — это попытка Tesla выйти за рамки седанов и внедорожников и бросить вызов таким компаниям, как Ford, Stellantis и General Motors на быстро переходящем на электромобиле рынке пикапов, добавляет FT.

Маск впервые представил Cybertruck на презентации в 2019 году.

Цель завода в Техасе производит 250 тыс. таких авто в год, хотя компания не рассчитывает достичь этой цели по меньшей мере до 2025 года.

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Економічна Правда По материалам:

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