Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс.

Технологии&Авто
29
Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс.
Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс.
Предсерийная Tesla Cybertruck была продана за $400 000 на аукционе Музея Петерсена в Лос-Анджелесе.
Хотя до сих пор не известно, когда Tesla планирует начать поставки Cybertruck, долгожданного электрического пикапа, ожидается, что это произойдет в скором времени. Это не помешало Музею Петерсена, известному автомобильному музею в Лос-Анджелесе, продать один из них на аукционе, передает Electrek.
Для своего гала-вечера музей, у которого тесные отношения с Tesla, ведь именно здесь состоялся публичный дебют Cybertruck в 2020 году, и с тех пор проходит экспозиция Tesla, решил собрать средства, выставив на аукцион Cybertruck с низким VIN-номером.
Похоже, автопроизводитель не причастен к этому, и учреждение планирует выкупить его у Tesla, чтобы передать победителю аукциона без конкретных сроков. Не понятно, как они обеспечат «низкий VIN» (low-VIN) — хотя можно предположить, что это понятие относительное.
Билет на гала-вечер, который проводил Джей Лено, стоил 1700 долларов, и музей также принимал предложения от посторонних. Результаты аукциона не были официально объявлены, но присутствующие на нем люди сообщают, что Tesla Cybertruck продали за $400 000.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.