Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс. — Finance.ua

Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс. Сегодня 21:32 — Технологии&Авто

Предсерийная Tesla Cybertruck из музея была продана на аукционе за $400 тыс.

Предсерийная Tesla Cybertruck была продана за $400 000 на аукционе Музея Петерсена в Лос-Анджелесе.

Хотя до сих пор не известно, когда Tesla планирует начать поставки Cybertruck, долгожданного электрического пикапа, ожидается, что это произойдет в скором времени. Это не помешало Музею Петерсена, известному автомобильному музею в Лос-Анджелесе, продать один из них на аукционе, передает Electrek.

Для своего гала-вечера музей, у которого тесные отношения с Tesla, ведь именно здесь состоялся публичный дебют Cybertruck в 2020 году, и с тех пор проходит экспозиция Tesla, решил собрать средства, выставив на аукцион Cybertruck с низким VIN-номером.

Похоже, автопроизводитель не причастен к этому, и учреждение планирует выкупить его у Tesla, чтобы передать победителю аукциона без конкретных сроков. Не понятно, как они обеспечат «низкий VIN» (low-VIN) — хотя можно предположить, что это понятие относительное.

Билет на гала-вечер, который проводил Джей Лено, стоил 1700 долларов, и музей также принимал предложения от посторонних. Результаты аукциона не были официально объявлены, но присутствующие на нем люди сообщают, что Tesla Cybertruck продали за $400 000.

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