Маск рассказал, сколько Cybertruck планирует производить Tesla — Finance.ua

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Маск рассказал, сколько Cybertruck планирует производить Tesla

Технологии&Авто
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Маск рассказал, сколько Cybertruck планирует производить Tesla
Маск рассказал, сколько Cybertruck планирует производить Tesla
Американский производитель электроавтомобилей Tesla стремится производить 200 тысяч единиц своего электрического пикапа Cybertruck в год.
Об этом заявил главный исполнительный директор Илон Маск, передает Reuters.
Ранее компания заявляла, что Tesla способна производить более 125 тыс. Cybertruck в год, а Маск добавил, что в 2025 году это возможно увеличить до 250 тыс.
Поставки пикапа начнутся 30 ноября, спустя почти четыре года после того, как Маск представил его на мероприятии в Лос-Анджелесе.
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«Мы стремимся производить около 200 тыс. в год в точке производства… возможно, немного больше, но я просто могу подчеркнуть, что производство гораздо сложнее, чем первоначальный дизайн», — сказал Маск о футуристичном внешнем виде Cybertruck.
Гендиректор Tesla Илон Маск ранее предупредил о сложностях с наращиванием производства долгожданного электропикапа Cybertruck и объявил, что поставки начнутся 30 ноября.
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По материалам:
Економічна Правда
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