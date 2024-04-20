Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина — Finance.ua
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Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина

Фондовый рынок
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Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина
Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина
Компания Tesla, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, объявила об увольнении более 10% работников во всем мире на фоне падения продаж автомобилей.
Об этом сообщает издание Reuters.
«Tesla уволит более 10% своей рабочей силы во всем мире, на фоне того, как компания борется с падением продаж и обострением войны цен на электромобили», — пишет издание со ссылкой на внутреннюю записку.
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Издание добавляет, что по состоянию на декабрь 2023 года на крупнейшего по рыночной стоимости автопроизводителя в мире работало 140 473 сотрудников.
Отмечается, что некоторые сотрудники уже были уведомлены об увольнении.
«Когда мы готовим компанию к нашей следующей фазе роста, очень важно рассмотреть каждый аспект компании для сокращения затрат и повышения производительности», — сказал генеральный директор Tesla Илон Маск.
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Как отмечено в издании, в этом году акции компании упали примерно на 31%, ухудшив показатели перед другими автопроизводителями, такими как Toyota Motor и General Motors, чьи акции выросли на 45% и 20% соответственно благодаря медленному переходу потребителей от традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
«Запланированные сокращения рабочих мест произошли после того, как Tesla в этом месяце сообщила, что ее глобальные поставки автомобилей в первом квартале упали впервые почти за четыре года на фоне того, как снижению цен не удалось поднять спрос», — отмечает издание.
По материалам:
УНН
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