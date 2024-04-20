Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина — Finance.ua

Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина Сегодня 23:04 — Фондовый рынок

Компания Tesla сократит более 10% сотрудников: в чем причина

Компания Tesla, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, объявила об увольнении более 10% работников во всем мире на фоне падения продаж автомобилей.

Об этом сообщает издание Reuters.

«Tesla уволит более 10% своей рабочей силы во всем мире, на фоне того, как компания борется с падением продаж и обострением войны цен на электромобили», — пишет издание со ссылкой на внутреннюю записку.

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Издание добавляет, что по состоянию на декабрь 2023 года на крупнейшего по рыночной стоимости автопроизводителя в мире работало 140 473 сотрудников.

Отмечается, что некоторые сотрудники уже были уведомлены об увольнении.

«Когда мы готовим компанию к нашей следующей фазе роста, очень важно рассмотреть каждый аспект компании для сокращения затрат и повышения производительности», — сказал генеральный директор Tesla Илон Маск.

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Как отмечено в издании, в этом году акции компании упали примерно на 31%, ухудшив показатели перед другими автопроизводителями, такими как Toyota Motor и General Motors, чьи акции выросли на 45% и 20% соответственно благодаря медленному переходу потребителей от традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

«Запланированные сокращения рабочих мест произошли после того, как Tesla в этом месяце сообщила, что ее глобальные поставки автомобилей в первом квартале упали впервые почти за четыре года на фоне того, как снижению цен не удалось поднять спрос», — отмечает издание.

УНН По материалам:

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