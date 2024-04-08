Tesla приступила к производству праворульных машин в Германии — Finance.ua

Tesla приступила к производству праворульных машин в Германии
Tesla приступила к производству праворульных машин на своем заводе в Берлине. Это знаменует собой важный шаг для компании, которая, как ожидается, вскоре выйдет на индийский рынок, третий по величине в мире.
Первые партии праворульных электромобилей Tesla, предназначенные для Индии, уже сошли с конвейера и, по прогнозам, будут отправлены в конце этого года.
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Это означает, что производитель приступил к новой эре для электромобилей в стране с населением более 1 млрд человек, где Tesla планирует не только продавать свои автомобили, но и инвестировать в строительство зарядных станций и закупать местные комплектующие.
Почему Tesla выбрала Индию? В прошлом месяце индийское правительство снизило импортные пошлины на электромобили при условии, что производители будут инвестировать в производство в стране.
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