Tesla приступила к производству праворульных машин в Германии — Finance.ua

Tesla приступила к производству праворульных машин в Германии 08.04.2024, 02:06 — Технологии&Авто

Tesla приступила к производству праворульных машин в Германии

Tesla приступила к производству праворульных машин на своем заводе в Берлине. Это знаменует собой важный шаг для компании, которая, как ожидается, вскоре выйдет на индийский рынок, третий по величине в мире.

Первые партии праворульных электромобилей Tesla, предназначенные для Индии, уже сошли с конвейера и, по прогнозам, будут отправлены в конце этого года.

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Это означает, что производитель приступил к новой эре для электромобилей в стране с населением более 1 млрд человек, где Tesla планирует не только продавать свои автомобили, но и инвестировать в строительство зарядных станций и закупать местные комплектующие.

Почему Tesla выбрала Индию? В прошлом месяце индийское правительство снизило импортные пошлины на электромобили при условии, что производители будут инвестировать в производство в стране.

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