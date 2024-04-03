Tesla отчиталась о худшем квартале за три года — Finance.ua
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Tesla отчиталась о худшем квартале за три года

Фондовый рынок
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Tesla отчиталась о худшем квартале за три года
Tesla отчиталась о худшем квартале за три года
В финансовом отчете за первый квартал Tesla сообщила, что за это время было поставлено 386 810 автомобилей — на 20% меньше, чем 484 507 электрокаров, отгруженных в предыдущем квартале.
Об этом сообщает TechCrunch.
Впервые за три последних года квартальный результат оказался хуже по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Выпуск автомобилей также снизился по сравнению с прошлым годом.
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В результате акции компании в начале сегодняшних торгов упали более чем на 6%.
Два месяца назад Tesla предупреждала о «заметном снижении» продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом, что стало очень успешным не в последнюю очередь за счет постоянного снижения цен.
В январе компания заявила, что находится «между основными волнами роста», пытаясь увеличить производство футуристического пикапа Cybertruck.
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В разработке также находится более дешевый электромобиль, хотя компания изменила свои планы, сообщив о разработке нового производственного процесса для снижения затрат.
В конце квартала Tesla прилагала серьезные усилия для стимуляции продаж, в частности, предложив каждому покупателю месячную бесплатную пробную версию своего передового программного обеспечения Full Self-Driving для помощи водителю. В марте компания также не раз заявляла о предстоящем повышении цен.
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Принятые меры не смогли существенно повлиять на продажи, в результате чего этот квартал принес акционерам Tesla наибольшее разочарование за последние несколько лет. Компания связывает такой неутешительный результат с повреждением линий электропередачи на своем заводе в Германии в результате действий экоактивистов и с логистическими проблемами из-за пиратских нападений на корабли в Красном море.
По материалам:
Mind
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