Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто — Finance.ua

Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто Сегодня 05:08 — Фондовый рынок

Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей 2023 года впервые за последние 20 лет появился новый лидер — Tesla Model Y. Ранее первенство держала Toyota Corolla.

Об этом говорится в рейтинге по данным Focus2move.

Так, новым лидером рынка стала Tesla Model Y с 1,15 миллионами проданных единиц (+50,8%).

Toyota Corolla заняла второе место с 1,13 миллиона продаж (-1,1%), прервав очень длинную победную серию.

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На третьем месте внедорожник Toyota RAV4 с 934 910 продажами (+5,9%).

На четвертом месте пикап Ford F-Series с 901 569 продажами (+13,4%).

На пятом месте Honda CR-V — 718 422 ед. (+18%).

Также в ТОП-10 самых популярных автомобилей вошли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram.

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Економічна Правда По материалам:

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