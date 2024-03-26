Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто — Finance.ua

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Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто

Фондовый рынок
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Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто
Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто
В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей 2023 года впервые за последние 20 лет появился новый лидер — Tesla Model Y. Ранее первенство держала Toyota Corolla.
Об этом говорится в рейтинге по данным Focus2move.
Так, новым лидером рынка стала Tesla Model Y с 1,15 миллионами проданных единиц (+50,8%).
Toyota Corolla заняла второе место с 1,13 миллиона продаж (-1,1%), прервав очень длинную победную серию.

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На третьем месте внедорожник Toyota RAV4 с 934 910 продажами (+5,9%).
На четвертом месте пикап Ford F-Series с 901 569 продажами (+13,4%).
На пятом месте Honda CR-V — 718 422 ед. (+18%).
Также в ТОП-10 самых популярных автомобилей вошли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Економічна Правда
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