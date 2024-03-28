Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla — Finance.ua
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Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla

Технологии&Авто
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Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
Илон Маск настаивает на развитии функции автопилота в машинах Tesla, предлагая всем покупателям бесплатную подписку.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил на этой неделе сотрудникам, что они обязаны устраивать клиентам тест-драйв с использованием этой технологии, прежде чем передавать ключи от новой машины.
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Американские водители, чьи автомобили способны работать с FSD, получат бесплатную лунную пробную версию в ближайшие дни, добавил он в посту на X поздно вечером в понедельник.
Tesla усиливает продвижение технологии помощи водителю, которую она называет «Полная способность к самостоятельному вождению», стремясь расширить использование противоречивой функции программного обеспечения, поскольку она сталкивается с перспективой более низкого роста продаж в этом году.
Система является усовершенствованной версией технологии автопилота компании, которая доступна всем новым Tesla и предназначена для помощи в выполнении таких задач, как управление автомобилем и изменение полосы движения. Полное самостоятельное вождение, которое можно приобрести за 12 000 долларов США авансом или 199 долларов США в месяц в качестве услуги подписки, включает в себя функции, позволяющие ориентироваться на городских улицах.
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Маск продвигает технологию помощи водителю Tesla во время интенсивного регуляторного и правового контроля за тем, как она разрабатывает и продает эти системы. Федеральный регулятор по автомобильной безопасности годами расследует автопилот компании, что привело к тому, что в декабре Tesla инициировала отзыв двух миллионов автомобилей.
Кроме того, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали отдельные расследования, чтобы выяснить, не вводила ли Tesla клиентов и инвесторов в заблуждение о работе этой технологии.
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Последний шаг Маска, направленный на продвижение технологии полного самостоятельного вождения, появился в то время, когда автопроизводитель выпустил обновленную версию, которая, по словам Маска, больше полагается на искусственный интеллект. Производитель электромобилей заявил, что около 400 000 водителей Tesla в Северной Америке загрузили программное обеспечение, лежащее в основе пакета полного самостоятельного вождения.
По материалам:
Економічна Правда
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