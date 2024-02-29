Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году — Finance.ua

Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году

Автопроизводитель Tesla постарается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в следующем году. Презентовать дизайн планируется в конце года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск, пишет Reuters.

«Мы радикально увеличили цели проектирования нового родстера Tesla», — сказал Маск.

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По его словам, серийный дизайн авто будет завершен и представлен до конца этого года.

В конце 2017 года Tesla анонсировала Roadster, четырехместный автомобиль с батарейным питанием, который изначально планировалось выпустить в 2020 году.

В 2021 году Маск отложил запуск Roadster на 2023 год, сославшись на узкие места в глобальной цепочке поставок.

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В 2023 году Маск заявил, что Tesla надеется начать производство своего электрического спортивного автомобиля Roadster следующего поколения, которое давно откладывалось.

Tesla за 2023 год выпустила 1,846 млн электромобилей, что на 35% больше, чем за 2022 год.

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