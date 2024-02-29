Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году — Finance.ua
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Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году

Технологии&Авто
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Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году
Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в 2025 году
Автопроизводитель Tesla постарается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в следующем году. Презентовать дизайн планируется в конце года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск, пишет Reuters.
«Мы радикально увеличили цели проектирования нового родстера Tesla», — сказал Маск.
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По его словам, серийный дизайн авто будет завершен и представлен до конца этого года.
В конце 2017 года Tesla анонсировала Roadster, четырехместный автомобиль с батарейным питанием, который изначально планировалось выпустить в 2020 году.
В 2021 году Маск отложил запуск Roadster на 2023 год, сославшись на узкие места в глобальной цепочке поставок.
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В 2023 году Маск заявил, что Tesla надеется начать производство своего электрического спортивного автомобиля Roadster следующего поколения, которое давно откладывалось.
Tesla за 2023 год выпустила 1,846 млн электромобилей, что на 35% больше, чем за 2022 год.
По материалам:
Forbes.ua
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