Tesla снизила цены на автомобили в Европе — Finance.ua

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Tesla снизила цены на автомобили в Европе

Технологии&Авто
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Tesla снизила цены на автомобили в Европе
Tesla снизила цены на автомобили в Европе
Tesla в конце вторника снизила цены на свои автомобили Model Y в нескольких странах Европы через неделю после того, как объявила об аналогичном снижении цен на свои автомобили Model 3 и Model Y в Китае.
Об этом сообщает CNBC.
Компания снизила цены на свои автомобили в Германии, Франции, Норвегии и Нидерландах, согласно данным веб-сайта компании на каждом из этих рынков.
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В Германии заднеприводная модель Model Y сейчас продается за 42 990 евро ($46 760,65), что составляет приблизительно 4,2% скидки от прежней розничной цены автомобиля. Model Y Long Range теперь стоит 49 990 евро, что на 8,1% ниже предыдущей цены, а заднеприводная модель Model Y продается за 42 990 евро, что на 4,2% ниже.
Во Франции Tesla снизила цены на свои автомобили Model Y на 6,7%, а в Нидерландах Tesla снизила цены на Model Y на 7,7%. В Норвегии компания снизила цены от 5,6% до 7,1%.
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Конкуренция на рынке электромобилей обостряется на протяжении последнего года, и Tesla сталкивается с конкуренцией с другими автопроизводителями. BYD, китайский автопроизводитель, поддерживаемый инвестором Уорреном Баффетом, вытеснил Tesla с позиции крупнейшего мирового производителя электромобилей в 2023 году.
Volkswagen отобрал лидерство Tesla на рынке электромобилей в Германии, опередив американского автопроизводителя в прошлом году с долей рынка 13,5% по сравнению с 12,1% у Tesla, согласно данным немецкого федерального автомобильного ведомства KBA.
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По материалам:
Укрінформ
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