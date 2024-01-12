Tesla повышает заработную плату работникам — Finance.ua

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Tesla повышает заработную плату работникам

Фондовый рынок
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Tesla повышает заработную плату работникам
Tesla повышает заработную плату работникам
После прошлогодних масштабных забастовок и победы американских профсоюзов UAW по повышению зарплаты на 25%, во всех американских автопроизводителях Большой тройки администрация Tesla также согласилась платить своим работникам больше.
Это произошло на фоне толчка объединить работников автопрома в профсоюзы, против которых на своих заводах высший менеджмент Tesla. На конференции в ноябре Илон Маск высказался против профсоюзов.
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«Я не согласен с идеей профсоюзов. Если Tesla будет объединена в профсоюз, то это будет свидетельствовать о том, что мы определенным образом потерпели неудачу», — сказал тогда Маск.
Напомним, UAW несколько раз пытался объединить в профсоюз 20 000 работников завода Tesla во Фремонте, Калифорния, но это было тщетно.
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Чтобы не допустить создания у себя профсоюзов, Tesla сообщила о новом повышении зарплаты. Согласно распространенной официальной открытке Tesla, как сообщает Bloomberg News, все производственные сотрудники США, специалисты по обработке материалов и инспекторы качества получат «повышение зарплаты с рыночной корректировкой» с началом нового года. Правда, в упомянутом документе не указано, какое повышение получат работники.
Очевидно, Илон Маск шагнул вперед, поскольку ожидается новая профсоюзная кампания для убеждения работников Tesla присоединиться к UAW и заставить администрацию на этом основании подписать коллективный договор.
По материалам:
Телеканал 24
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