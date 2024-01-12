Tesla повышает заработную плату работникам — Finance.ua

Tesla повышает заработную плату работникам Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Tesla повышает заработную плату работникам

После прошлогодних масштабных забастовок и победы американских профсоюзов UAW по повышению зарплаты на 25%, во всех американских автопроизводителях Большой тройки администрация Tesla также согласилась платить своим работникам больше.

Это произошло на фоне толчка объединить работников автопрома в профсоюзы, против которых на своих заводах высший менеджмент Tesla. На конференции в ноябре Илон Маск высказался против профсоюзов.

«Я не согласен с идеей профсоюзов. Если Tesla будет объединена в профсоюз, то это будет свидетельствовать о том, что мы определенным образом потерпели неудачу», — сказал тогда Маск.

Напомним, UAW несколько раз пытался объединить в профсоюз 20 000 работников завода Tesla во Фремонте, Калифорния, но это было тщетно.

Чтобы не допустить создания у себя профсоюзов, Tesla сообщила о новом повышении зарплаты. Согласно распространенной официальной открытке Tesla, как сообщает Bloomberg News, все производственные сотрудники США, специалисты по обработке материалов и инспекторы качества получат «повышение зарплаты с рыночной корректировкой» с началом нового года. Правда, в упомянутом документе не указано, какое повышение получат работники.

Очевидно, Илон Маск шагнул вперед, поскольку ожидается новая профсоюзная кампания для убеждения работников Tesla присоединиться к UAW и заставить администрацию на этом основании подписать коллективный договор.

Телеканал 24 По материалам:

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