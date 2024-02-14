Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров — Finance.ua
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Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров

Фондовый рынок
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Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров
Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров
С 2009 года компания Tesla заработала $9 млрд путем продажи регуляторных кредитов другим автопроизводителям, которые производят автомобили с традиционными двигателями и не выполняют нормы по выбросам загрязнителей, установленных регуляторными органами.
Как известно, правила выбросов только усиливаются. Так, ЕС установил более строгие цели по выбросам автомобилей, начиная со следующего года.
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Следовательно, замедление электрификации автотранспорта другими автопроизводителями гарантирует, что регуляторный кредитный бизнес компании будет только процветать.
По словам аналитиков, этот бизнес почти не несет дополнительных расходов, поэтому продажа прав на выбросы — это фактически чистая прибыль американского производителя электроавто.
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Tesla, которая благодаря своим электромобилям выходит на рынок с низким уровнем выбросов, имеет переизбыток «регуляторных кредитов». Другие производители, превышающие нормы по выбросам, могут купить у Tesla неиспользованные права на выбросы, чтобы возместить свои превышения и избежать больших штрафов, отмечают эксперты.
По материалам:
Ampercar
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