Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров — Finance.ua

Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров
С 2009 года компания Tesla заработала $9 млрд путем продажи регуляторных кредитов другим автопроизводителям, которые производят автомобили с традиционными двигателями и не выполняют нормы по выбросам загрязнителей, установленных регуляторными органами.
Как известно, правила выбросов только усиливаются. Так, ЕС установил более строгие цели по выбросам автомобилей, начиная со следующего года.
Следовательно, замедление электрификации автотранспорта другими автопроизводителями гарантирует, что регуляторный кредитный бизнес компании будет только процветать.
По словам аналитиков, этот бизнес почти не несет дополнительных расходов, поэтому продажа прав на выбросы — это фактически чистая прибыль американского производителя электроавто.
Tesla, которая благодаря своим электромобилям выходит на рынок с низким уровнем выбросов, имеет переизбыток «регуляторных кредитов». Другие производители, превышающие нормы по выбросам, могут купить у Tesla неиспользованные права на выбросы, чтобы возместить свои превышения и избежать больших штрафов, отмечают эксперты.
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