Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров — Finance.ua

Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров Сегодня 06:07 — Фондовый рынок

Tesla заработала 9 млрд долларов на автопроизводителях, которые не продают достаточно электрокаров

С 2009 года компания Tesla заработала $9 млрд путем продажи регуляторных кредитов другим автопроизводителям, которые производят автомобили с традиционными двигателями и не выполняют нормы по выбросам загрязнителей, установленных регуляторными органами.

Как известно, правила выбросов только усиливаются. Так, ЕС установил более строгие цели по выбросам автомобилей, начиная со следующего года.

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Следовательно, замедление электрификации автотранспорта другими автопроизводителями гарантирует, что регуляторный кредитный бизнес компании будет только процветать.

По словам аналитиков, этот бизнес почти не несет дополнительных расходов, поэтому продажа прав на выбросы — это фактически чистая прибыль американского производителя электроавто.

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Tesla, которая благодаря своим электромобилям выходит на рынок с низким уровнем выбросов, имеет переизбыток «регуляторных кредитов». Другие производители, превышающие нормы по выбросам, могут купить у Tesla неиспользованные права на выбросы, чтобы возместить свои превышения и избежать больших штрафов, отмечают эксперты.

Ampercar По материалам:

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