Tesla выплатит $1,5 миллиона за нарушение правил обращения с опасными отходами — Finance.ua
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Tesla выплатит $1,5 миллиона за нарушение правил обращения с опасными отходами

Фондовый рынок
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Tesla выплатит $1,5 миллиона за нарушение правил обращения с опасными отходами
Tesla выплатит $1,5 миллиона за нарушение правил обращения с опасными отходами
Суд в Калифорнии обязал компанию Tesla Inc. выплатить 1,5 миллиона долларов в рамках урегулирования гражданского дела в отношении неправильного обращения компании с опасными отходами в автосервисных центрах, энергетических центрах и на заводе.
Об этом сообщает Associated Press.
В жалобе говорится о незаконной утилизации опасных отходов и нарушении законов об их хранении и управлении.
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«Электромобили играют важную роль в улучшении состояния окружающей среды, но необходимо признать, что при их производстве и обслуживании образуются вредные отходы», — сказал окружной прокурор округа Сан-Хоакин Рон Фрейтас.
Отмечается, что Tesla сотрудничала со следствием и приняла меры по исправлению ситуации.
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Достигнут мировой договор, предусматривающий 1,3 миллиона долларов в виде гражданских штрафов, 200 000 долларов на покрытие расходов на расследование, обучение сотрудников и посторонние аудиты отходов.
Tesla владеет и управляет примерно 57 автосервисами и 18 солнечными электростанциями в Калифорнии, а также производит электромобили в городе Фремонт.
По материалам:
Укрінформ
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