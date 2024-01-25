Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием Redwood в 2025 году — Finance.ua

Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием Redwood в 2025 году Сегодня 01:29 — Технологии&Авто

Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием Redwood в 2025 году

Tesla планирует начать производство нового массового электромобиля под кодовым названием «Redwood». В настоящее время производство окутано тайной, только по неофициальным данным указывается, что это может быть «компактный кроссовер».

Об этом передает Reuters

Компания Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового массового электромобиля под кодовым названием «Redwood» в середине 2025 года. По словам четырех людей, знакомых с этим вопросом, причем двое из них описывают модель как компактный кроссовер.

Существует вероятность, что «Redwood» будет стоить $25 000, что на $10 000 меньше, чем, например, цена для Model 3, который имеет стартовую цену 38 990 долларов в Соединенных Штатах.

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Отмечается, что в любом случае Redwood будет более доступный электромобиль, ориентированный на более широкую аудиторию.

Маск впервые пообещал создать автомобиль стоимостью 25 000 долларов в 2020 году, но со временем отложил этот план в долгий ящик, а затем снова вернулся к нему. В прошлом году Маск заявил, что озабочен влиянием высоких процентных ставок на потребительский спрос на такие дорогие товары, как автомобили. Затем Tesla направила поставщикам «запросы на котировки», или приглашение к участию в тендере на модель «Redwood», и спрогнозировала еженедельный объем производства в 10 000 автомобилей.

УНН По материалам:

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