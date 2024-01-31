Tesla отзывает 200 тыс. авто в США из-за проблемы с камерой заднего вида — Finance.ua

Tesla отзывает 200 тыс. авто в США из-за проблемы с камерой заднего вида
Tesla отзывает 200 тыс. автомобилей в США из-за неисправности камеры заднего вида.
Об этом сообщает Engadget.
Проблема в том, что камера не включается, когда машина движется задним ходом. Причина неисправности — сбой в программном обеспечении. Tesla обработала уже 81 соответствующую жалобу.
Учитывая это, производитель отзывает некоторые автомобили 2023 года, включая Model Y, Model S и Model X. Проблему решат благодаря обновлению программного обеспечения, что формально называется отзывом.
Tesla узнала о ситуации в декабре и приняла решение об отзыве 12 января. Компания заявила, что ей неизвестно о каких-либо авариях, травмах или смертях, связанных с этой неисправностью.
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