Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае — Finance.ua

Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае 09.01.2024, 01:12 — Технологии&Авто

Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае

Tesla отозвала практически все автомобили, проданные в Китае. Это произошло из-за проблем с системой Autopilot, повышающих риск аварий.

Об этом сообщает Bloomberg

Речь идет о более чем 1,6 млн авто, произведенных в период с августа 2014 года по декабрь 2023 года, включая Model 3 и Model Y местного производства и импортируемые модели премиум-класса.

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Для них автопроизводитель выпустит обновление программного обеспечения, которое формально называется отзывом.

Напомним, что это не первая подобная ситуация, с которой столкнулась Tesla. Несколько подобных случаев произошло только в декабре прошлого года.

Сначала Tesla объявила, что обновит софт более 2 млн машин в США из-за дефекта автопилота. А вскоре стало известно, что компания отзывает 120 тыс. авто в США из-за проблемы с безопасностью дверей.

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