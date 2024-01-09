Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае

Технологии&Авто
13
Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае
Риск аварий из-за Autopilot: Tesla отзывает более 1,6 млн авто в Китае
Tesla отозвала практически все автомобили, проданные в Китае. Это произошло из-за проблем с системой Autopilot, повышающих риск аварий.
Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о более чем 1,6 млн авто, произведенных в период с августа 2014 года по декабрь 2023 года, включая Model 3 и Model Y местного производства и импортируемые модели премиум-класса.
Читайте также
Для них автопроизводитель выпустит обновление программного обеспечения, которое формально называется отзывом.
Напомним, что это не первая подобная ситуация, с которой столкнулась Tesla. Несколько подобных случаев произошло только в декабре прошлого года.
Сначала Tesla объявила, что обновит софт более 2 млн машин в США из-за дефекта автопилота. А вскоре стало известно, что компания отзывает 120 тыс. авто в США из-за проблемы с безопасностью дверей.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.