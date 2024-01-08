Tesla готовит к обновлению свой самый дешевый кроссовер — Finance.ua

Tesla готовит к обновлению свой самый дешевый кроссовер Сегодня 01:28 — Технологии&Авто

Tesla готовит к обновлению свой самый дешевый кроссовер

Tesla Model Y — самый дешевый кроссовер американской компании, пользующийся популярностью на рынке. Производитель готовит к обновлению свой бестселлер, чтобы оставаться конкурентным.

Детали стали известны Carscoops.

Новая Tesla Model Y после модернизации будет представлена ​​примерно в середине 2024 года. Точных подробностей пока нет, но ожидается, что электромобили частично изменят дизайн и доработают интерьер.

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Рестайлинг могут выполнить в стиле недавно обновленной Tesla Model 3. В передней части появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Позади появились новые фонари в форме клешни краба. Ранее многие автопроизводители взяли на вооружение схожий элемент.

Новая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) имеет увеличенный до 513 км запас хода. Полноприводная Long Range AWD предлагает 629 км. Модернизированная быстрая зарядка позволяет заполнить 282 км запаса хода за 15 минут.

Обозреватель По материалам:

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