Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото — Finance.ua

Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото

Электрическая линейка Toyota bZ будет расширена в скором времени. Ее пополнят седан и кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Прототипы будущих моделей дебютировали на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Место их презентации выбрали не зря — производство обеих моделей наладят именно в этом городе на совместном предприятии GAC-Toyota. Это позволит существенно удешевить электрокары, их стартовая цена составит около $35 000.

Электромобили Toyota bZ построены на платформе e-TNGA. Пока их характеристики не разглашают, но известно, что на этой архитектуре сейчас строят электрокары мощностью до 313 л.с. и с запасом хода до 600 км.

У автомобилей похожий дизайн с тоненькими диодными фарами и фонарями. Седан Toyota Comfortable Space достигает около 5 м в длину при колесной базе в 3 м, то есть станет конкурентом Tesla Model 3.

Электрокроссовер Toyota Enjoyable Space бросит вызов Tesla Model Y. Он немного компактнее: его длина составляет примерно 4,8 м, а колесная база — 2,9 м.

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Фокус По материалам:

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