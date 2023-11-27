Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото — Finance.ua
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Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото

Технологии&Авто
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Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото
Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото
Электрическая линейка Toyota bZ будет расширена в скором времени. Ее пополнят седан и кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Прототипы будущих моделей дебютировали на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Место их презентации выбрали не зря — производство обеих моделей наладят именно в этом городе на совместном предприятии GAC-Toyota. Это позволит существенно удешевить электрокары, их стартовая цена составит около $35 000.
Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото
Электромобили Toyota bZ построены на платформе e-TNGA. Пока их характеристики не разглашают, но известно, что на этой архитектуре сейчас строят электрокары мощностью до 313 л.с. и с запасом хода до 600 км.
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У автомобилей похожий дизайн с тоненькими диодными фарами и фонарями. Седан Toyota Comfortable Space достигает около 5 м в длину при колесной базе в 3 м, то есть станет конкурентом Tesla Model 3.
Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото
Электрокроссовер Toyota Enjoyable Space бросит вызов Tesla Model Y. Он немного компактнее: его длина составляет примерно 4,8 м, а колесная база — 2,9 м.
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По материалам:
Фокус
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