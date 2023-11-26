Toyota привезет в Украину новый кроссовер с расходом 5 л/100 км (фото) — Finance.ua
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Toyota привезет в Украину новый кроссовер с расходом 5 л/100 км (фото)

Фондовый рынок
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Toyota привезет в Украину новый кроссовер с расходом 5 л/100 км (фото)
Toyota привезет в Украину новый кроссовер с расходом 5 л/100 км (фото)
На украинском рынке появится обновленный кроссовер Toyota C-HR. Новинка в декабре дебютирует в Европе, а в Украину прибудет в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota в Украине.
Автомобиль по размерам сравним с предшественником, но построен он на новой платформе. Дизайн кроссовера более выразителен — с клиновидным силуэтом и большими углами наклона стоек крыши. Передняя часть модели выполнена в новом фирменном стиле — с заостренным «носом» и тонкими светодиодными фарами.
В салоне установлен виртуальный приборный щиток и большой 12,3-дюймовый сенсорный экран. Кроме того, автомобиль стал просторнее внутри.
Обновленный Toyota C-HR будет доступен исключительно в гибридном исполнении. В базовой версии установлен 1,8-литровый бензиновый двигатель и электромотор общей мощностью 140 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет всего 4,8 л/100 км.
Цена Toyota C-HR в Украине еще не объявлена, но известно, что в ЕС кроссовер стоит от 34 900 евро. Уже в базовой комплектации есть климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, подогрев сидений и руля, а также набор систем безопасности Toyota Safety Sense.
По материалам:
MMR
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