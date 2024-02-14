Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger — Finance.ua

Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger

Tesla планирует построить новую крупнейшую в мире станцию ​​зарядки Supercharger.

Нет сомнения, что у Tesla — лучшая сеть зарядки, но компании есть еще что совершенствовать. Речь идет даже не только об усовершенствовании, но и о развитии в соответствии с различными потребностями растущего парка электромобилей в Северной Америке.

Пользователям нужно больше станций, с большим количеством розеток, с разными конфигурациями, чтобы сделать их доступными для новых типов транспортных средств, переходящих на электротягу.

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Новую крупнейшую станцию ​​Supercharger построят в Калифорнии, США. Зарядка появится в округе Керн, штат Калифорния. Согласно заявке на получение разрешения на строительство, на новой станции будет более 160 портов Supercharger, что сделает ее самым большим Supercharger в мире.

Не известно, когда станция будет готова, но она будет точно обслуживать интенсивное движение между Северной и Южной Калифорнией.

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Tesla ранее уже вложила значительные средства в этот маршрут. Фактически новая станция будет расположена вблизи уже существующей Tesla Kettleman City Supercharger, которая тоже когда-то была крупнейшей в мире Supercharger.

Autogeek По материалам:

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