Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger — Finance.ua
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Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger

Технологии&Авто
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Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger
Tesla разрабатывает крупнейшую в мире зарядную станцию ​​сети Supercharger
Tesla планирует построить новую крупнейшую в мире станцию ​​зарядки Supercharger.
Нет сомнения, что у Tesla — лучшая сеть зарядки, но компании есть еще что совершенствовать. Речь идет даже не только об усовершенствовании, но и о развитии в соответствии с различными потребностями растущего парка электромобилей в Северной Америке.
Пользователям нужно больше станций, с большим количеством розеток, с разными конфигурациями, чтобы сделать их доступными для новых типов транспортных средств, переходящих на электротягу.
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Новую крупнейшую станцию ​​Supercharger построят в Калифорнии, США. Зарядка появится в округе Керн, штат Калифорния. Согласно заявке на получение разрешения на строительство, на новой станции будет более 160 портов Supercharger, что сделает ее самым большим Supercharger в мире.
Не известно, когда станция будет готова, но она будет точно обслуживать интенсивное движение между Северной и Южной Калифорнией.
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Tesla ранее уже вложила значительные средства в этот маршрут. Фактически новая станция будет расположена вблизи уже существующей Tesla Kettleman City Supercharger, которая тоже когда-то была крупнейшей в мире Supercharger.
По материалам:
Autogeek
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