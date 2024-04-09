Маск анонсировал выход роботокси от Tesla в августе — Finance.ua
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Маск анонсировал выход роботокси от Tesla в августе

Технологии&Авто
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Маск анонсировал выход роботокси от Tesla в августе
Маск анонсировал выход роботокси от Tesla в августе
Компания Tesla представит свой давно обещанный сервис роботакси 8 августа.
Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X.
Это объявление Маск сделало через несколько часов после того, как агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что автопроизводитель решил окончательно отказаться от своих давних планов выпустить относительно дешевый автомобиль, доступный широким массам.
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Как пишет издание The Verge, будущее автономное транспортное средство может быть построено на платформе автомобиля Tesla следующего поколения.
Сообщается, что Маск сказал сотрудникам, что вместо создания массового электромобиля он хочет полностью сосредоточиться на автономном транспортном средстве, которое сделает другие транспортные средства устаревшими.
Выпуск роботизированного такси Tesla задумывался с 2019 года, однако до сих пор не был реализован.
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В то же время критики утверждают, что внедрение автономных транспортных средств столкнется с серьезными вызовами, включая вопросы безопасности и нормативные препятствия.
По материалам:
Укрінформ
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