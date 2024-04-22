Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности — Finance.ua

Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности

Американская автомобильная компания Tesla может отозвать почти 4 тысячи машин Cybertrucks из-за технической неисправности.

Об этом сообщает Reuters

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что отзывает 3878 машин Cybertruck, чтобы починить накладку на педаль акселератора, которая может ослабнуть и застрять в обшивке салона.

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По данным издания, зажатая педаль акселератора может привести к ненамеренному ускорению транспортного средства, увеличивая риск аварии.

Tesla сообщила, что заменит или по возможности отремонтирует узел педали акселератора бесплатно, а владельцы будут уведомлены письмами, отправленными им по почте в июне.

Напомним, что недавно Tesla без объяснения причин задержала поставки клиентам своего электрического пикапа Cybertruck.

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