Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности — Finance.ua
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Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности

Технологии&Авто
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Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности
Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности
Американская автомобильная компания Tesla может отозвать почти 4 тысячи машин Cybertrucks из-за технической неисправности.
Об этом сообщает Reuters.
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что отзывает 3878 машин Cybertruck, чтобы починить накладку на педаль акселератора, которая может ослабнуть и застрять в обшивке салона.
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По данным издания, зажатая педаль акселератора может привести к ненамеренному ускорению транспортного средства, увеличивая риск аварии.
Tesla сообщила, что заменит или по возможности отремонтирует узел педали акселератора бесплатно, а владельцы будут уведомлены письмами, отправленными им по почте в июне.
Напомним, что недавно Tesla без объяснения причин задержала поставки клиентам своего электрического пикапа Cybertruck.
По материалам:
РБК-Україна
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