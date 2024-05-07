Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов — Finance.ua

Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов Сегодня 22:03 — Фондовый рынок

Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов

Компания Tesla миллиардера Илона Маска подала в суд на индийского производителя аккумуляторов Tesla Power за нарушение прав на товарный знак с целью продвижения на рынке своей продукции.

Об этом сообщает агентство Reuters

«В ходе слушания в верховном суде Дели на этой неделе компания Tesla заявила, что индийский производитель рекламировал свою продукцию под брендом Tesla Power, несмотря на предупреждение о прекращении этой деятельности, отправленное в апреле 2022 года», — отмечается в сообщении.

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Во время слушания индийская компания Tesla Power India Pvt Ltd утверждала, что ее основным бизнесом является производство свинцово-кислотных аккумуляторов и она не намерена производить электромобили.

По местному протоколу, судья разрешил индийской фирме в течение трех недель подать письменные ответы после того, как она передала набор документов в свою защиту. В этой компании утверждают, что существуют дольше Tesla Илона Маска.

Как сообщалось, в прошлом месяце Маск отменил визит в Индию, запланированный на 21 апреля, во время которого он хотел встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Через несколько дней Маск посетил Китай, где, по сообщениям, провел успешные переговоры.

Укрінформ По материалам:

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