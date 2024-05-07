Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов — Finance.ua
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Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов

Фондовый рынок
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Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов
Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов
Компания Tesla миллиардера Илона Маска подала в суд на индийского производителя аккумуляторов Tesla Power за нарушение прав на товарный знак с целью продвижения на рынке своей продукции.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«В ходе слушания в верховном суде Дели на этой неделе компания Tesla заявила, что индийский производитель рекламировал свою продукцию под брендом Tesla Power, несмотря на предупреждение о прекращении этой деятельности, отправленное в апреле 2022 года», — отмечается в сообщении.
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Во время слушания индийская компания Tesla Power India Pvt Ltd утверждала, что ее основным бизнесом является производство свинцово-кислотных аккумуляторов и она не намерена производить электромобили.
По местному протоколу, судья разрешил индийской фирме в течение трех недель подать письменные ответы после того, как она передала набор документов в свою защиту. В этой компании утверждают, что существуют дольше Tesla Илона Маска.
Как сообщалось, в прошлом месяце Маск отменил визит в Индию, запланированный на 21 апреля, во время которого он хотел встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Через несколько дней Маск посетил Китай, где, по сообщениям, провел успешные переговоры.
По материалам:
Укрінформ
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