Рекордное количество: сколько индустриальных парков зарегистрировали в Украине в первом квартале 2024 года — Finance.ua

Рекордное количество: сколько индустриальных парков зарегистрировали в Украине в первом квартале 2024 года
Правительство за январь-март 2024 года зарегистрировало 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Создание новых индустриальных парков будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению промышленного потенциала страны. Заинтересованность инвесторов, выражающаяся в большом количестве обработанных заявок на регистрацию парков, свидетельствует о доверии украинской экономике и ее будущему», — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Кондратив.
Специализация индустриальных парков
В Минэкономики отметили, что специализация новых парков очень разнообразна — от производства строительных материалов до пищевых продуктов.
В девяти новых индустриальных парках будет создано около 11 тыс. рабочих мест. Это будет способствовать экономическому развитию и повышению занятости в регионах их расположения.
Замминистра экономики добавил, что заинтересованность инвесторов в создании индустриальных парков значительна и это год имеет все шансы стать рекордным по количеству новых.
С начала 2024 года было проработано 29 пакетов документов по регистрации индустриальных парков.
В то же время из реестра было исключено 4 парка, на территории которых в течение трех лет с момента регистрации не осуществляется деятельность участниками.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказывал, что в настоящее время из более чем 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает только около 10.
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