Рекордное количество: сколько индустриальных парков зарегистрировали в Украине в первом квартале 2024 года — Finance.ua

Рекордное количество: сколько индустриальных парков зарегистрировали в Украине в первом квартале 2024 года Сегодня 21:13 — Казна и Политика

Правительство за январь-март 2024 года зарегистрировало 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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«Создание новых индустриальных парков будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению промышленного потенциала страны. Заинтересованность инвесторов, выражающаяся в большом количестве обработанных заявок на регистрацию парков, свидетельствует о доверии украинской экономике и ее будущему», — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Кондратив.

Специализация индустриальных парков

В Минэкономики отметили, что специализация новых парков очень разнообразна — от производства строительных материалов до пищевых продуктов.

В девяти новых индустриальных парках будет создано около 11 тыс. рабочих мест. Это будет способствовать экономическому развитию и повышению занятости в регионах их расположения.

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Замминистра экономики добавил, что заинтересованность инвесторов в создании индустриальных парков значительна и это год имеет все шансы стать рекордным по количеству новых.

С начала 2024 года было проработано 29 пакетов документов по регистрации индустриальных парков.

В то же время из реестра было исключено 4 парка, на территории которых в течение трех лет с момента регистрации не осуществляется деятельность участниками.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказывал , что в настоящее время из более чем 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает только около 10.

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