На Хмельнитчине планируют создать еще 4 индустриальных парка — Finance.ua

На Хмельнитчине планируют создать еще 4 индустриальных парка Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

Комитет по экономическому развитию Верховной Рады провел выездное совещание по созданию и функционированию индустриальных парков в Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По словам председателя рабочей группы по вопросам развития индустриальных парков, заместителя председателя комитета Дмитрия Кисилевского, в Хмельницкой области есть четыре индустриальных парка (ИП).

ИП «Хмельницкий». Площадь 90,9 га. Находится на стадии строительства. Продолжается реконструкция подъездной дороги, построен газопровод среднего давления. Подготовлена ПСД для строительства энергетической инфраструктуры и водоотвода.

ИП «Углеродно-нейтральный эко-агро-хаб «Подолье-Городок». Инициатор создания парка — компания «Эпицентр», которая через три года планирует построить биоэтанольный, маслоэкстракционный комбикормовый заводы, солнечную и биогазовую электростанцию, а также ТЭЦ.

ИП «Красилов Технопорт». Площадь 10,1 га. Инициатором создания парка является Красиловский машиностроительный завод. Есть действующая энергетическая, транспортная инфраструктура и водоотвод. Идут переговоры с украинскими и турецкими инвесторами.

ИП «Славута». Площадь 50 га. Построена подъездная дорога и подведена энергетическая инфраструктура, разработана ПСД для водоотвода. Есть один резидент: завод по производству бетонных конструкций.

«В настоящее время в Хмельницкой области готовятся создать индустриальные парки еще в четырех громадах: в Волочиской, Каменец-Подольской, Староконстантиновской и Шепетовской», — отметил Кисилевский.

По его словам, фактически индустриальные парки Хмельницкой области еще на начальной стадии развития, но имеют весьма неплохие перспективы. При содействии местных властей зайти в хмельницкие ИП готовятся мощные инвесторы. Все четыре зарегистрированные ИП готовят заявки на получение государственного софинансирования строительства инфраструктуры. В государственном бюджете на 2024 год на это запланировано 1 млрд грн.

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