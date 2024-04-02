На Львовщине создадут индустриальный парк более чем на 3 тыс. новых рабочих мест — Finance.ua

На Львовщине создадут индустриальный парк более чем на 3 тыс. новых рабочих мест Сегодня 18:30 — Казна и Политика

В реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк — «Червоноград», расположенный на территории Червоноградской территориальной общины Червоноградского района Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Новая промышленная площадка во Львовской области должна дать около 3250 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в развитие производства более чем на 1,5 млрд гривен», — рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Чем будет заниматься предприятие

Согласно концепции индустриального парка «Червоноград», на площади более 63 гектаров будет создано около 3 250 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

В частности, предполагается, что инвесторы инициируют производство пищевых продуктов, мебели, бумаги и бумажных изделий, неметаллической минеральной продукции, готовых металлических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств.

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Также предполагается создание предприятий по деревообработке и изготовление изделий из древесины и пробки.

На территории парка будут проводиться научно-технические исследования, работать лаборатории, в том числе независимого подтверждения качества сырья и готовой продукции.

Конфигурация парка предполагает использование в будущем также территории террикона бывшей шахты, что может стать пилотным для Украины проектом ревитализации терриконов и использования их для нужд общины.

Объем инвестиций

Объем полученных донорских средств составляет более 10 млн грн. Общие инвестиции, предусмотренные для развития индустриального парка «Червоноград» на ближайшие три года, должны составить более 1,5 млрд грн.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказывал , что в настоящее время из более 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает только около 10. Он отметил, что в последнее время регистрируют все больше новых индустриальных парков, в то же время из госреестра постепенно исключаются другие индустриальные парки, созданные в прошлом десятилетии.

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