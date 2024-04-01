В Украине будет создан Офис развития индустриальных парков: что там будет — Finance.ua

В Украине будет создан Офис развития индустриальных парков: что там будет
Кабмин принял решение о создании государственного офиса развития индустриальных парков.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Повышаем нашу самодостаточность, усиливаем производственный и промышленный потенциал. Одним из ключевых инструментов в этом направлении станут индустриальные парки. В этом году выделяем 1 млрд грн на их развитие», — отметил Шмыгаль.
По его словам, правительство утвердило порядок использования этих средств: на строительство инфраструктуры индустриальных парков, на компенсации за подключение к сетям, на компенсации ставки по кредитам, взятым для развития и инвестиций.
«Также будет создан государственный Офис развития индустриальных парков. Используем опыт Сингапура, Турции, Польши, чтобы индустриальные парки были точками роста нашей промышленности и экономики», — отметил премьер-министр.
Кроме того, на заседании Кабмин принял решение о создании еще двух индустриальных парков.
Первый индустриальный парк «Днестр» будет создан в Винницкой области.
Согласно концепции вышеупомянутого индустриального парка, на площади 17,2 га будет создано 265 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
Предполагается, что парк будет специализироваться на производстве бумаги и бумажных изделий, переработке растительной продукции и других областях деятельности, совместимых с указанными.
В свою очередь второй индустриальный парк «Галиция» будет создан в Ивано-Франковской области.
Данный индустриальный парк будет расположен на площади 19,8 га и обеспечит создание до 1000 рабочих мест.
Основные производства этого парка также будут специализироваться в сфере перерабатывающей промышленности, но основное направление работы предполагает изготовление различных строительных материалов.
На территории парка будет начато производство строительных материалов из глины, производство цемента, извести и гипсовых смесей, а также изготовление изделий из бетона, гипса и цемента.
Также инвесторы планируют начать производство машин и оборудования, ввести переработку промышленных и бытовых отходов, заниматься научно-технической деятельностью, а также создать предприятия, которые будут работать с альтернативной энергетикой и хранением энергии.
Общие инвестиции в два индустриальных парка на ближайшие три года должны составить более 1,5 млрд грн.
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