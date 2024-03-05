В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка, в планах — еще шесть Сегодня 05:30 — Казна и Политика

В феврале-марте 2024 года в Украине было официально зарегистрировано два индустриальных парка. В планах — создание еще шести таких проектов.

Об этом говорится в сообщении Комитета по экономическому развитию.

2 февраля правительство зарегистрировало индустриальный парк «Универсал Индастри». Он расположен в поселке Рокитное Белоцерковского района Киевской области на территории 13,3 га. В новом парке планируется привлечь инвестиции в производство металлических строительных конструкций и готовых металлических изделий, машин и оборудования, а также пищевых продуктов. С инвесторами предварительно согласовано, что в ИП будет вложено 735 млн грн.

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1 марта правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков «Смарт Тех Индастри». Этот парк планирует привлекать инвестиции в переработку зерна кукурузы для производства муки и корма для животных. Он расположен на 13 га в Лубенском районе Полтавской области.

Хорошевская громада Житомирщины согласовала с компанией Ma’Rijany, которая специализируется на выращивании и переработке технической конопли, создании индустриального парка. Компания сообщила о готовности инвестировать в него $11 млн. Продолжается разработка проектной документации.

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Терешковская громада Полтавской области передала на регистрацию в Минэкономики проект индустриального парка «Заворскло» площадью 53 га. Предполагается, что парк будет специализироваться на агропереработке.

Мэрия Мукачево утвердила градостроительную документацию для участка площадью 23,1 га в пределах города, где планируется создать индустриальный парк «Эко Мукачево». Проект предусматривает строительство цеха для производства строительных материалов, корпуса пищевых технологий, корпуса текстильного производства, деревообрабатывающих корпусов, участков для загрузки крупногабаритного транспорта и вагонов.

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Мэрия Калуша инициировала создание муниципального индустриального парка «Галиция» площадью 20 га. С его потенциальными резидентами согласовано строительство завода по производству стекла, а также предприятия по изготовлению газоблоков и других строительных материалов. Документы о новом ИП находятся на рассмотрении в Минэкономики.

Волынская областная военная администрация договорилась с румынской компанией Moveos SRL о создании на территории области индустриального парка. Moveos SRL специализируется на производстве запчастей и электроники для автомобилей.

Полтавский горсовет утвердил техническую документацию по отводу земельных участков для размещения индустриального парка «Полтава» площадью 30 га в Затуринском промузле. Продолжается разработка концепции парка.

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