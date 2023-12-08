При Минэкономики планируют создать офис по развитию индустриальных парков — Finance.ua

При Минэкономики планируют создать офис по развитию индустриальных парков Сегодня 15:37

При Минэкономики планируют создать офис по развитию индустриальных парков

При Министерстве экономики Украины планируется создать офис по развитию индустриальных парков (ИП), сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

«Мы планируем создать Офис по развитию индустриальных парков при Минэкономики Украины и начинаем с формирования Проектной команды при поддержке Программы USAID „Конкурентоспособная экономика Украины“. Развитие индустриальных парков в Украине — это, прежде всего, о наполнении их производствами украинских и зарубежных инвесторов, на чем фокусируется министерство при лидерстве Юлии Свириденко», — написал Кузьо в Facebook.

По его словам, будут привлечены лучшие эксперты, которые помогут мониторить и анализировать деятельность ИП, использовать лучший мировой опыт, налаживать международные партнерства и системно работать с местными стейкхолдерами: производителями, девелоперами, управляющими компаниями, общинами.

«Пока открыт call для отбора экспертов, который продлится до 17 декабря», — отметил замминистра.

Среди задач перед Офисом развития ИП в следующем году, по информации Кузьо, — содействие усовершенствованию нормативно-правового поля с целью сделать индустриальные парки максимально эффективным механизмом развития перерабатывающей промышленности в Украине.

«В фокусе внимания будут и специальные условия для индустриальных парков по кредитным программам, и страхование военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, и прозрачная реализация положений законодательства об индустриальных парках в части господдержки», — написал он.

Кроме того, предполагается укрепление сотрудничества с Агентствами регионального развития, ОГА/ОВА и органами местного самоуправления для формирования лучшего бизнес-климата для инвесторов, а также совместно с комитетом экономического развития Верховной Рады устранение барьеров и создание дополнительных стимулов для тех, кто готов вкладывать средства в производственные проекты.

«Ведь инвестиции, рабочие места, экспорт и налоги для Украины — наши главные KPI», — резюмировал Кузьо.

Ранее заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский написал, что в Украине продолжается «бум» создания и реанимации индустриальных парков.

«Формально это еще ничего не означает, потому что главное, сколько заводов будет построено и какой объем инвестиций привлечен. Но в будущем критическое количество индустриальных парков приведет к обострению конкуренции общин за инвестиции. Наиболее прогрессивные руководители общин уже возвращаются из-за границы с предварительными договоренностями с инвесторами, имеющими опыт развития ИП в своих странах», — написал он.

Как сообщалось, в настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков внесено 70 объектов. В госбюджете-2024 впервые заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков.

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